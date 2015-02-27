В 3 сезоне 13 серии сериала «Карточный домик» Рэйчел приобрела паспорт на имя Кэйси Локхарт. Стэмпер отправляется в Каракас и с помощью насильственных действий узнает у Орсея, где она находится. Даг убивает Рэйчел и зарывает ее тело в пустыне.
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