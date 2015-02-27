В 3 сезоне 5 серии сериала «Карточный домик» Фрэнк обеспечил себя поддержкой мэра Колумбии Барни Хала и призывает Джеки Шарп выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Место, которое занимала Сайяд, достается Кейт Болдуин.
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