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Киноафиша Сериалы Карточный домик Сезоны Сезон 3 Серия 11

Карточный домик 2013 - 2018 11 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Карточный домик»
Глава 27
Сезон 3 / Серия 1 27 февраля 2015
Глава 28
Сезон 3 / Серия 2 27 февраля 2015
Глава 29
Сезон 3 / Серия 3 27 февраля 2015
Глава 30
Сезон 3 / Серия 4 27 февраля 2015
Глава 31
Сезон 3 / Серия 5 27 февраля 2015
Глава 32
Сезон 3 / Серия 6 27 февраля 2015
Глава 33
Сезон 3 / Серия 7 27 февраля 2015
Глава 34
Сезон 3 / Серия 8 27 февраля 2015
Глава 35
Сезон 3 / Серия 9 27 февраля 2015
Глава 36
Сезон 3 / Серия 10 27 февраля 2015
Глава 37
Сезон 3 / Серия 11 27 февраля 2015
Глава 38
Сезон 3 / Серия 12 27 февраля 2015
Глава 39
Сезон 3 / Серия 13 27 февраля 2015
О чем серия

В 3 сезоне 11 серии сериала «Карточный домик» Клэр присоединяется к предвыборной кампании своего мужа в Айове. Перед дебатами Джеки смущают обозначенные тезисы, но он все же соглашается на них. Стэмпер узнает от Гэвина, что Рэйчел жива.

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