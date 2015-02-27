Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Карточный домик Сезоны Сезон 3 Серия 2

Карточный домик 2013 - 2018 2 серия 3 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Карточный домик»
Глава 27
Сезон 3 / Серия 1 27 февраля 2015
Глава 28
Сезон 3 / Серия 2 27 февраля 2015
Глава 29
Сезон 3 / Серия 3 27 февраля 2015
Глава 30
Сезон 3 / Серия 4 27 февраля 2015
Глава 31
Сезон 3 / Серия 5 27 февраля 2015
Глава 32
Сезон 3 / Серия 6 27 февраля 2015
Глава 33
Сезон 3 / Серия 7 27 февраля 2015
Глава 34
Сезон 3 / Серия 8 27 февраля 2015
Глава 35
Сезон 3 / Серия 9 27 февраля 2015
Глава 36
Сезон 3 / Серия 10 27 февраля 2015
Глава 37
Сезон 3 / Серия 11 27 февраля 2015
Глава 38
Сезон 3 / Серия 12 27 февраля 2015
Глава 39
Сезон 3 / Серия 13 27 февраля 2015
О чем серия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Карточный домик» во время собрания, на котором обсуждалось назначение Клэр американском послом в ООН, Мендоза пытается заставить ее вести себя неподобающим для ее должности образом. Фрэнк встречается с демократами.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше