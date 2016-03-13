В 1 сезоне 1 серии сериала «Гудини и Дойл» Аделаида Страттон, являющаяся первой женщиной-констеблем Скотланд-Ярда, ведет расследование дела, связанного с трагической гибелью монахини в монастыре. Гудини и Дойл выступают в роли консультантов.
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