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Киноафиша Сериалы Гудини и Дойл Сезоны Сезон 1 Серия 1

Гудини и Дойл 2016 1 серия 1 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Возмещение ущерба Мэгги
Сезон 1 / Серия 1 13 марта 2016
Блюдо Адхармы
Сезон 1 / Серия 2 17 марта 2016
В руках божьих
Сезон 1 / Серия 3 24 марта 2016
Пружинный домкрат
Сезон 1 / Серия 4 31 марта 2016
Проклятие Коржи
Сезон 1 / Серия 5 7 апреля 2016
Монстры из Нетермура
Сезон 1 / Серия 6 14 апреля 2016
Бедлам
Сезон 1 / Серия 7 21 апреля 2016
Стригои
Сезон 1 / Серия 8 28 апреля 2016
Некромантейон
Сезон 1 / Серия 9 5 мая 2016
Пелена Лапье
Сезон 1 / Серия 10 12 мая 2016
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Гудини и Дойл» Аделаида Страттон, являющаяся первой женщиной-констеблем Скотланд-Ярда, ведет расследование дела, связанного с трагической гибелью монахини в монастыре. Гудини и Дойл выступают в роли консультантов.

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