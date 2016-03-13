В 1 сезоне 5 серии сериала «Гудини и Дойл» мадам Коржа, путешествующий медиум, пользуется своими силами, чтобы оказать содействие местным сотрудникам правоохранительных органов в поисках исчезнувшей девушки. Гудини полон скептицизма на этот счет.
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