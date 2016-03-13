Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Гудини и Дойл Сезоны Сезон 1 Серия 5

Гудини и Дойл 2016 5 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Возмещение ущерба Мэгги
Сезон 1 / Серия 1 13 марта 2016
Блюдо Адхармы
Сезон 1 / Серия 2 17 марта 2016
В руках божьих
Сезон 1 / Серия 3 24 марта 2016
Пружинный домкрат
Сезон 1 / Серия 4 31 марта 2016
Проклятие Коржи
Сезон 1 / Серия 5 7 апреля 2016
Монстры из Нетермура
Сезон 1 / Серия 6 14 апреля 2016
Бедлам
Сезон 1 / Серия 7 21 апреля 2016
Стригои
Сезон 1 / Серия 8 28 апреля 2016
Некромантейон
Сезон 1 / Серия 9 5 мая 2016
Пелена Лапье
Сезон 1 / Серия 10 12 мая 2016
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Гудини и Дойл» мадам Коржа, путешествующий медиум, пользуется своими силами, чтобы оказать содействие местным сотрудникам правоохранительных органов в поисках исчезнувшей девушки. Гудини полон скептицизма на этот счет.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
В какой серии «Бригады» умирает мама Саши Белого? Этот момент меняет все
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше