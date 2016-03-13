В 1 сезоне 9 серии сериала «Гудини и Дойл» Гудини едет в Нью-Йорк на траурную церемонию. Ему предстоит похоронить свою мать. Тем временем Дойл и Аделаида занимаются расследованием дела, связанного с полтергейстом в Канаде, и встречают Тома Эдисона.
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