В 1 сезоне 2 серии сериала «Гудини и Дойл» подросток совершает выстрел, которым ранит популярную суфражистку по имени Лидия Белворт. Ее жизнь вне опасности. Гудини и Дойл присоединяются к расследованию, когда ребенок делает странное заявление.
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