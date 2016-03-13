В 1 сезоне 7 серии сериала «Гудини и Дойл» люди оказались напуганы до смерти и сотрудникам правоохранительных органов при содействии Дойла и Гудини предстоит найти источник их страха. Они оказываются в Бетлемской клинике, где у Дойла есть связи.
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