В 1 сезоне 8 серии сериала «Гудини и Дойл» в тот момент, как служанка давнего приятеля Дойла Брэма Стокера найдена убитой при помощи кола, которым ей пронзили сердце, у полиции появляется версия, что Стокер является маньяком... или вампиром.
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