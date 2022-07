1 Dead Dad Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 1:56

2 Boys Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 3:30

3 Elliott Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 3:54

4 Luan Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 2:23

5 Kinney Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 2:40

6 Circle Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 3:26

7 Secret Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 4:09

8 Delivery Hijacked Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 3:27

9 Elliott's Pain Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 0:36

10 Asif Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 1:58

11 Night of Punishment Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 4:10

12 Emptiness Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 1:27

13 Cole Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 4:01

14 Captive Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 2:55

15 Choices Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 3:54

16 Sean Is on the Move Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 6:47

17 Family Dinner Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 5:25

18 Operation Begins Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 3:06

19 C4 Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 1:59

20 Father and Son Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 7:10

21 Nowhere to Go Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 6:15

22 Attack Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 2:12

23 Investigate Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 5:12

24 Marion Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 4:00

25 Trust Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 3:51

26 Mosi Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 5:21

27 I'm Not a Wallace Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 1:39

28 New Life Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 2:29

29 Entwined Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 1:56

30 Nothing to Worry Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 1:34

31 Don't Ever Go Against Me Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 2:45

32 Who Are You Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 1:56

33 Free Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 4:20