Сериал «Банды Лондона» продлен на третий сезон
Второй сезон вышел этой осенью и стал хитом.
Написать
30 ноября 2022 16:14
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.
Написать
1 ноября 2022 12:00
Криминальные войны в столице Англии: вышел «красный» трейлер второго сезона «Банд Лондона»
Создатели обещают, что новые серии станут «зрелищем не для слабонервных».
Написать
21 октября 2022 12:37
