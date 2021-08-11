Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Пять комнат Сезоны Сезон 2 Серия 8

Пять комнат 2019 - 2023 8 серия 2 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 2 сезона «Пять комнат»
Тридцать открытых домов
Сезон 2 / Серия 1 11 августа 2021
Две матери
Сезон 2 / Серия 2 11 августа 2021
Девять футов
Сезон 2 / Серия 3 11 августа 2021
Пять желаний
Сезон 2 / Серия 4 11 августа 2021
Два предупреждения
Сезон 2 / Серия 5 11 августа 2021
Двадцать семь недель
Сезон 2 / Серия 6 11 августа 2021
Три сообщения
Сезон 2 / Серия 7 11 августа 2021
В одну сторону
Сезон 2 / Серия 8 11 августа 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Пять комнат» существование дома оказывается под угрозой, когда один из соседей решает переехать. По ходу дела вся команда понимает, что заменить его практически невозможно. Смогут ли они решить эту проблему?

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Горыныч
Горыныч 74 комментария
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае 6 комментариев
Ёлки 12
Ёлки 12 1 комментарий
Связь между «Смешариками» и культовым аниме «Тетрадь смерти» не замечали годами: тайну Ёжика случайно раскрыли в Сети
Стала звездой еще в ранней молодости: сколько лет было Милле Йовович в «Пятом элементе»?
Помните те самые ноги хозяйки кота из «Тома и Джерри»? А ведь ее один раз показали полностью — но всего на пару секунд
Краб сдал «Общак», Женьку подстрелили, а что дальше? В финале «Лихих» не закончили все сюжетные линии, раскрываем судьбу бандитов
Ковид, онкология, оторвавшийся тромб: 8 звезд «Моей прекрасной няни» умерли мучительной смертью
Что такое мифрил во «Властелине колец»: за самым загадочным сплавом Толкин скрыл реальный металл
Ведьмаку заплатите и взашей гоните: если вы думали, что Netflix пробил дно в 3-м сезоне, то снизу постучали
«Удивительно реалистичный»: новый хоррор от Netflix сметает сильнейших конкурентов — зомби снова в моде и целятся в топ-5
Это «Тьма» для фанатов Кинга: HBO выпустили новый ужастик — судьба детей в нем хуже, чем у Миккеля
Любите Брагина из «Первого отдела»? Тогда не пропустите этот сериал — жанр другой, а рейтинг выше
Вот и все, «Ван Пис» подходит к концу: Ода раскрывает тайну происхождения самого таинственного героя Соломенной Шляпы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше