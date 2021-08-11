Во 2 сезоне 8 серии сериала «Пять комнат» существование дома оказывается под угрозой, когда один из соседей решает переехать. По ходу дела вся команда понимает, что заменить его практически невозможно. Смогут ли они решить эту проблему?
