Во 2 сезоне 4 серии сериала «Пять комнат» счастливо влюбленный Гарри хочет привести своего нового мужчину на семейное празднование Дивали. Увы, он даже не подозревает, к чему приведет его спонтанное решение. Мероприятие оказывается под угрозой.
Земексис помогал снять культового «Форреста Гампа», а теперь работал над «Тогда. Сейчас. Потом»: стоит посмотреть хотя бы ради Хэнкса
Танго — это слишком очевидно: почему фильм на самом деле называется «Утомленные солнцем»
«Сплошной расизм и главный герой-головорез»: за что американцы возненавидели «Брат 2» и лично Багрова
«Трем котам» уже 10 лет: и не все знают, что за границей героев зовут иначе – Карамельке повезло, а вот Коржику и Компоту «досталось»
«Песня мамонтёнка» даже не в топ-3: зрители выбрали 10 хитов из мультфильмов СССР – переслушивают их до сих пор
«Да, это была реклама»: ограбление Лувра напрямую связано с «Иллюзией обмана 3»? Айзенберг лично все подтвердил
Новый «Брат» переосмыслил оригинал спустя 25 лет: мог быть сериалом в формате Netflix — а получился фильм на 70 минут
Между Дэнджи и Резе — целая пропасть: одна цитата из фильма «Человек-бензопила» стала определяющей, но отсылку поймут не все
«Втянулась сразу»: жуткий сериал с 7,7 на «Кинопоиске» зайдет фанатам «Сверхъестественного» — идеально для Хэллоуина
Каждый кадр – на обои: нашли 3 малоизвестных аниме в стиле Миядзаки – у каждого рейтинг 7.3+ и очень мало фанатов
Пока перезапускается «Клиника»: ИИ нашел для вас 5 похожих драмеди с оценкой 8.2+ – «треша и угара хоть отбавляй»
