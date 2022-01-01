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Пять комнат 2019 - 2023 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Пять комнат
Киноафиша Сериалы Пять комнат Сезоны Сезон 3

Five Bedrooms 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Пять комнат»

В 3 сезоне сериала «Пять комнат» приключения пятерых героев, купивших вскладчину дом, продолжаются. Лаклан, Эйнсли, Гарри, Бен и Лиз не встретили друг у друга на свадебном торжестве общих знакомых. Оказавшись вместе за столом, они выяснили, что каждый из них одинок, и приняли весьма нетипичное решение - съехаться. У каждого из них имеются свои тайны. Однако наивно полагать, что их легко скрыть, живя с кем-то под одной крышей. Хизер узнает, что Эйнсли испытывает чувства к Лаклану. Лиз и Бен в прошлом были парой, а у Гарри – нетрадиционная сексуальная ориентация, о чем он стыдится рассказать своей семье.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Пять комнат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Нулевая логика Zero Logic
Сезон 3 Серия 1
1 января 2022
Три команды Three Teams
Сезон 3 Серия 2
1 января 2022
Девять каратов Nine Carats
Сезон 3 Серия 3
1 января 2022
Один поцелуй One Kiss
Сезон 3 Серия 4
1 января 2022
Четыре воспоминания Four Memories
Сезон 3 Серия 5
1 января 2022
Три свидания Three Dates
Сезон 3 Серия 6
1 января 2022
Две стороны Two Parties
Сезон 3 Серия 7
1 января 2022
Два слова Two Words
Сезон 3 Серия 8
1 января 2022
График выхода всех сериалов
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