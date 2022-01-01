В 3 сезоне сериала «Пять комнат» приключения пятерых героев, купивших вскладчину дом, продолжаются. Лаклан, Эйнсли, Гарри, Бен и Лиз не встретили друг у друга на свадебном торжестве общих знакомых. Оказавшись вместе за столом, они выяснили, что каждый из них одинок, и приняли весьма нетипичное решение - съехаться. У каждого из них имеются свои тайны. Однако наивно полагать, что их легко скрыть, живя с кем-то под одной крышей. Хизер узнает, что Эйнсли испытывает чувства к Лаклану. Лиз и Бен в прошлом были парой, а у Гарри – нетрадиционная сексуальная ориентация, о чем он стыдится рассказать своей семье.