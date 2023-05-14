В 4-м сезоне сериала «Пять комнат» продолжается история о пяти героях, которые оказались за одним столиком на свадебном торжестве и неожиданно нашли весьма экстраординарное решение своих проблем. Напомним, в предыдущем сезоне Хизер пытается терпеть Бена. Отчаявшись найти выключатель, она случайно ставит перед Эйнсли и Гарри задачу пригласить ее на свидание. Гарри оказывается обвиненным в организации сомнительной тематики «вечеринки для белых» Эйнсли и «Огня на земле» Бакса Симмо. Бен хочет быть рядом со своей лучшей подругой Симмо и любовью всей своей жизни Хизер. В новом сезоне герои продолжат свой путь.