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Пять комнат 2019 - 2023, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Пять комнат
Киноафиша Сериалы Пять комнат Сезоны Сезон 4

Five Bedrooms 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 14 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Пять комнат»

В 4-м сезоне сериала «Пять комнат» продолжается история о пяти героях, которые оказались за одним столиком на свадебном торжестве и неожиданно нашли весьма экстраординарное решение своих проблем. Напомним, в предыдущем сезоне Хизер пытается терпеть Бена. Отчаявшись найти выключатель, она случайно ставит перед Эйнсли и Гарри задачу пригласить ее на свидание. Гарри оказывается обвиненным в организации сомнительной тематики «вечеринки для белых» Эйнсли и «Огня на земле» Бакса Симмо. Бен хочет быть рядом со своей лучшей подругой Симмо и любовью всей своей жизни Хизер. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Пять комнат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Два блефа Two Bluffs
Сезон 4 Серия 1
14 мая 2023
Два бойца Two Battlers
Сезон 4 Серия 2
14 мая 2023
Два завещания Two Wills
Сезон 4 Серия 3
14 мая 2023
Для мармелада Four Gummies
Сезон 4 Серия 4
21 мая 2023
Три палатки Three Tents
Сезон 4 Серия 5
28 мая 2023
Семьдесят два часа Seventy-Two Hours
Сезон 4 Серия 6
4 июня 2023
Одно пламя One Flame
Сезон 4 Серия 7
11 июня 2023
Пять продавцов Five Sellers
Сезон 4 Серия 8
18 июня 2023
График выхода всех сериалов
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