Во 2 сезоне сериала «Пять комнат» план главных героев по покупке нового жилища оказывается сорван, когда Лиз случайно сталкивается со своим бывшим супругом и его новой пассией. Тем временем Эйнсли активно готовит вечеринку по случаю своего материнства — она надеется раскрыть пол будущего ребенка при многочисленных свидетелях. Увы, мероприятие оборачивается настоящим кошмаром, когда в дела девушки вмешивается ее бывший. Бен, которому необходима операция, решается на мошенничество с медицинской страховкой, а счастливо влюбленный Гарри решает привести своего бойфренда на семейное празднование и… совершает ошибку.