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Пять комнат 2019 - 2023 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Пять комнат
Киноафиша Сериалы Пять комнат Сезоны Сезон 2

Five Bedrooms 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Пять комнат»

Во 2 сезоне сериала «Пять комнат» план главных героев по покупке нового жилища оказывается сорван, когда Лиз случайно сталкивается со своим бывшим супругом и его новой пассией. Тем временем Эйнсли активно готовит вечеринку по случаю своего материнства — она надеется раскрыть пол будущего ребенка при многочисленных свидетелях. Увы, мероприятие оборачивается настоящим кошмаром, когда в дела девушки вмешивается ее бывший. Бен, которому необходима операция, решается на мошенничество с медицинской страховкой, а счастливо влюбленный Гарри решает привести своего бойфренда на семейное празднование и… совершает ошибку.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Пять комнат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Тридцать открытых домов Thirty Open Houses
Сезон 2 Серия 1
11 августа 2021
Две матери Two Mothers
Сезон 2 Серия 2
11 августа 2021
Девять футов Nine Feet
Сезон 2 Серия 3
11 августа 2021
Пять желаний Five Wishes
Сезон 2 Серия 4
11 августа 2021
Два предупреждения Two Warnings
Сезон 2 Серия 5
11 августа 2021
Двадцать семь недель Twenty-Seven Weeks
Сезон 2 Серия 6
11 августа 2021
Три сообщения Three Messages
Сезон 2 Серия 7
11 августа 2021
В одну сторону One Way
Сезон 2 Серия 8
11 августа 2021
График выхода всех сериалов
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