Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Пять комнат Сезоны Сезон 2 Серия 6

Пять комнат 2019 - 2023 6 серия 2 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 2 сезона «Пять комнат»
Тридцать открытых домов
Сезон 2 / Серия 1 11 августа 2021
Две матери
Сезон 2 / Серия 2 11 августа 2021
Девять футов
Сезон 2 / Серия 3 11 августа 2021
Пять желаний
Сезон 2 / Серия 4 11 августа 2021
Два предупреждения
Сезон 2 / Серия 5 11 августа 2021
Двадцать семь недель
Сезон 2 / Серия 6 11 августа 2021
Три сообщения
Сезон 2 / Серия 7 11 августа 2021
В одну сторону
Сезон 2 / Серия 8 11 августа 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Пять комнат» одна из главных героинь пытается окольными путями узнать, что думают ее близкие о частных школах. По ходу развития событий она узнает много интересных фактов, о которых вовсе не хотела бы знать.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Горыныч
Горыныч 74 комментария
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае 6 комментариев
Ёлки 12
Ёлки 12 1 комментарий
Связь между «Смешариками» и культовым аниме «Тетрадь смерти» не замечали годами: тайну Ёжика случайно раскрыли в Сети
Названы звезды 13 сезона «Американской истории ужасов»: в касте прежняя легенда и новая поп-дива
Оставьте мультик «Маша и Медведь»! Но не весь: в Сети нашли серию, которую действительно стоит запретить — а ее уже посмотрели 127 млн человек
Краб сдал «Общак», Женьку подстрелили, а что дальше? В финале «Лихих» не закончили все сюжетные линии, раскрываем судьбу бандитов
Любите Брагина из «Первого отдела»? Тогда не пропустите этот сериал — жанр другой, а рейтинг выше
Это «Тьма» для фанатов Кинга: HBO выпустили новый ужастик — судьба детей в нем хуже, чем у Миккеля
Ведьмаку заплатите и взашей гоните: если вы думали, что Netflix пробил дно в 3-м сезоне, то снизу постучали
«Удивительно реалистичный»: новый хоррор от Netflix сметает сильнейших конкурентов — зомби снова в моде и целятся в топ-5
Вот и все, «Ван Пис» подходит к концу: Ода раскрывает тайну происхождения самого таинственного героя Соломенной Шляпы
Шеф, Лелик и ... В «Бриллиантовой руке» у Геши Козодоева была самая крутая кличка, но Гайдай пустил ее под нож
Ковид, онкология, оторвавшийся тромб: 8 звезд «Моей прекрасной няни» умерли мучительной смертью
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше