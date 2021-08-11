Во 2 сезоне 6 серии сериала «Пять комнат» одна из главных героинь пытается окольными путями узнать, что думают ее близкие о частных школах. По ходу развития событий она узнает много интересных фактов, о которых вовсе не хотела бы знать.
Связь между «Смешариками» и культовым аниме «Тетрадь смерти» не замечали годами: тайну Ёжика случайно раскрыли в Сети
Названы звезды 13 сезона «Американской истории ужасов»: в касте прежняя легенда и новая поп-дива
Оставьте мультик «Маша и Медведь»! Но не весь: в Сети нашли серию, которую действительно стоит запретить — а ее уже посмотрели 127 млн человек
Краб сдал «Общак», Женьку подстрелили, а что дальше? В финале «Лихих» не закончили все сюжетные линии, раскрываем судьбу бандитов
Любите Брагина из «Первого отдела»? Тогда не пропустите этот сериал — жанр другой, а рейтинг выше
Это «Тьма» для фанатов Кинга: HBO выпустили новый ужастик — судьба детей в нем хуже, чем у Миккеля
Ведьмаку заплатите и взашей гоните: если вы думали, что Netflix пробил дно в 3-м сезоне, то снизу постучали
«Удивительно реалистичный»: новый хоррор от Netflix сметает сильнейших конкурентов — зомби снова в моде и целятся в топ-5
Вот и все, «Ван Пис» подходит к концу: Ода раскрывает тайну происхождения самого таинственного героя Соломенной Шляпы
Шеф, Лелик и ... В «Бриллиантовой руке» у Геши Козодоева была самая крутая кличка, но Гайдай пустил ее под нож
Авторизация по e-mail