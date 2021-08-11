Связь между «Смешариками» и культовым аниме «Тетрадь смерти» не замечали годами: тайну Ёжика случайно раскрыли в Сети

Оставьте мультик «Маша и Медведь»! Но не весь: в Сети нашли серию, которую действительно стоит запретить — а ее уже посмотрели 127 млн человек

487 млн долларов — рекорд последнего «Заклятия» заставил передумать насчет финала: вот каким будет следующий фильм франшизы

Откуда у Дарьи Юргенс такая специфическая фамилия: отказалась от отцовской, не стала Дятловой из-за измены

Это «Тьма» для фанатов Кинга: HBO выпустили новый ужастик — судьба детей в нем хуже, чем у Миккеля

Шеф, Лелик и ... В «Бриллиантовой руке» у Геши Козодоева была самая крутая кличка, но Гайдай пустил ее под нож

Ведьмаку заплатите и взашей гоните: если вы думали, что Netflix пробил дно в 3-м сезоне, то снизу постучали

Похоронят без гроба: на прощании вскрылась последняя воля Романа Попова

«Образ Мефистофеля»: самый страшный персонаж «Хроник» оказался выдумкой, но участники революции вряд ли вертятся в гробу

«Удивительно реалистичный»: новый хоррор от Netflix сметает сильнейших конкурентов — зомби снова в моде и целятся в топ-5