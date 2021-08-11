Во 2 сезоне 7 серии сериала «Пять комнат» взбудораженный последними событиями Гарри оставляет на телефоне своего парня цепочку сообщений на голосовой почты. Большая часть из них выражает глубокое сожаление. Сможет ли он сохранить свои отношения?
Связь между «Смешариками» и культовым аниме «Тетрадь смерти» не замечали годами: тайну Ёжика случайно раскрыли в Сети
Оставьте мультик «Маша и Медведь»! Но не весь: в Сети нашли серию, которую действительно стоит запретить — а ее уже посмотрели 127 млн человек
487 млн долларов — рекорд последнего «Заклятия» заставил передумать насчет финала: вот каким будет следующий фильм франшизы
Откуда у Дарьи Юргенс такая специфическая фамилия: отказалась от отцовской, не стала Дятловой из-за измены
Это «Тьма» для фанатов Кинга: HBO выпустили новый ужастик — судьба детей в нем хуже, чем у Миккеля
Шеф, Лелик и ... В «Бриллиантовой руке» у Геши Козодоева была самая крутая кличка, но Гайдай пустил ее под нож
Ведьмаку заплатите и взашей гоните: если вы думали, что Netflix пробил дно в 3-м сезоне, то снизу постучали
Похоронят без гроба: на прощании вскрылась последняя воля Романа Попова
«Образ Мефистофеля»: самый страшный персонаж «Хроник» оказался выдумкой, но участники революции вряд ли вертятся в гробу
«Удивительно реалистичный»: новый хоррор от Netflix сметает сильнейших конкурентов — зомби снова в моде и целятся в топ-5
Вот и все, «Ван Пис» подходит к концу: Ода раскрывает тайну происхождения самого таинственного героя Соломенной Шляпы
