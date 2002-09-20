В 1 сезоне 7 серии сериала «Светлячок» Джейн возвращается на планету, где давным-давно он совершил крупную кражу. Жертвой ограбления стал местный судья. Выясняется, что на этой планете Джейн теперь считается героем. Мэл решает воспользоваться этим.