В 1 сезоне 7 серии сериала «Светлячок» Джейн возвращается на планету, где давным-давно он совершил крупную кражу. Жертвой ограбления стал местный судья. Выясняется, что на этой планете Джейн теперь считается героем. Мэл решает воспользоваться этим.
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