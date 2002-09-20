В 1 сезоне 6 серии сериала «Светлячок» после того, как Мэл провернул очередную аферу, он осознает, что в качестве поощрения ему отдали в жены местную девушку, которую зовут Саффрон. Капитан в замешательстве. Пастор пытается контролировать ситуацию.