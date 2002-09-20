В 1 сезоне 13 серии сериала «Светлячок» экс-сотрудница и приятельница Инары, которая является хозяйкой публичного дома, нанимает корабль «Серенити» после того, как местный богатей объявляет о своем желании отобрать ребенка у одной из эскортниц.