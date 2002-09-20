В 1 сезоне 14 серии сериала «Светлячок» на борту экипажа появляется профессиональный киллер по имени Джубл Эрли. Он во что бы то ни стало намерен забрать Ривер. Но та не собирается сдаваться. Она планирует совершить побег и обмануть Альянс.
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