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Киноафиша Сериалы Светлячок Актеры и роли

Актеры сериала «Светлячок»

Актеры сериала «Светлячок» Вся информация о сериале
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик Alan Tudyk
Hoban "Wash" Washburne Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс Christina Hendricks
Нэйтан Филлион
Нэйтан Филлион Nathan Fillion
Captain Malcolm "Mal" Reynolds Морена Баккарин
Морена Баккарин Morena Baccarin
Inara Serra Джина Торрес
Джина Торрес Gina Torres
Zoe Alleyne Washburne Адам Болдуин
Адам Болдуин Adam Baldwin
Jayne Cobb Саммер Глау
Саммер Глау Summer Glau
River Tam Рон Гласс
Рон Гласс Ron Glass
Derrial Book Джуэл Стэйт
Джуэл Стэйт Jewel Staite
Kaywinnet Lee "Kaylee" Frye Шон Маэр
Шон Маэр Sean Maher
Dr. Simon Tam
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