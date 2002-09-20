В 1 сезоне 10 серии сериала «Светлячок» Кош злится из-за крепкой связи Зои и Мэла. Он настаивает на оперативном задании. Но ситуация складывается не самым лучшим образом. Именно в это время член мафии Нишка собирается реализовать свой план мести.
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