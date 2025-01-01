Меню
Цитаты из сериала Светлячок

opening song Возьми мою любовь, возьми мою землю / Отведи меня туда, где я не могу стоять / Мне всё равно, я всё равно свободен / Ты не можешь забрать у меня небо / Уведи меня в черноту / Скажи им, что я не вернусь / Сожги землю и вскипяти море / Ты не можешь забрать у меня небо / Нет места, где я мог бы быть / С тех пор, как я нашёл спокойствие / Но ты не можешь забрать у меня небо
Shepherd Book [О новой "жене" Мала] Если ты воспользуешься ею сексуально, ты гореть будешь на очень особом уровне ада. На уровне, который резервируется для насильников детей. И для тех, кто говорит в театре.
[открывающий текст для эпизодов: Безопасность, Ариэль, Военные истории, Сердце Золота]
Мал Вот как дело обстоит: Земля исчерпала свои ресурсы, поэтому мы перебрались и терраформировали целую новую галактику Земель. Некоторые богаты и наделены новыми технологиями, некоторые не так уж. Центральные Планеты, они образовали Альянс, вели войну, чтобы подчинить всех своей власти; несколько дураков пытались с этим бороться, среди них и я сам. Я — Малкольм Рейнольдс, капитан «Серени티». Это транспортное судно, класс Firefly. У меня хорошая команда: бойцы, пилот, механик. Мы даже прихватили священника без особой причины и настоящую компаньонку. Есть также доктор, который забрал свою гениальную сестру из какого-то лагеря Альянса, так что они ведут себя сдержанно. Вы понимаете. Если у вас есть работа, мы можем её выполнить, не особенно заботясь о том, что это.
Mal Клянусь своим прекрасным цветочным бошлатом, я тебя прикончу
Mal Ты часть команды. Почему мы всё ещё об этом говорим?
Агент Макиннес Я просто выполняю свою работу.
Мал Вот зачем ты и взялся за эту работу.
Mal Некоторые из нас считают, что эта война была выиграна не той стороной, сэр.
Ривер Тэм Два за два. Руки в синем.
Др. Симон Там Я всегда считал, что 'Серенити' — это довольно похоронное имя.
