В 1 сезоне 12 серии сериала «Светлячок» Мэл и Зои работают вместе. Им необходимо отправить тело своего бывшего коллеги на его родину. Однако перевозка осложняется тем, что за членами экипажа кто-то установил охоту. Мэла и Зои преследуют.
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