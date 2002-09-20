В 1 сезоне 12 серии сериала «Светлячок» Мэл и Зои работают вместе. Им необходимо отправить тело своего бывшего коллеги на его родину. Однако перевозка осложняется тем, что за членами экипажа кто-то установил охоту. Мэла и Зои преследуют.