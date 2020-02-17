Меню
Филатов 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Филатов
Филатов 16+
Премьера сезона 17 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 21
Продолжительность сезона 8 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Филатов»

В 1 сезоне сериала «Филатов» супруга врача Филатова — самого знаменитого гинеколога, пользующегося популярностью у женщин, но при этом примерного семьянина — неожиданно объявила ему о своем желании развестись. Желая справиться с пустотой, которая возникла после ее ухода, главный герой принимается за активные поиски новой влюбленности. Но чем ближе он знакомится с разными женщинами, тем больше осознает, что его супруга Алиса — само совершенство. Он принимает решение завоевать ее снова и готов использовать для этого любые методы. Дочери Елизавета и Полина хотят помочь родителям помириться.

5.0
5.3 IMDb
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 февраля 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 февраля 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 февраля 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 февраля 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 февраля 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 февраля 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
25 февраля 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
25 февраля 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
26 февраля 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
26 февраля 2020
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
27 февраля 2020
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
27 февраля 2020
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
2 марта 2020
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
2 марта 2020
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
3 марта 2020
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
3 марта 2020
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
4 марта 2020
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
4 марта 2020
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
5 марта 2020
