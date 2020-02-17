В 1 сезоне сериала «Филатов» супруга врача Филатова — самого знаменитого гинеколога, пользующегося популярностью у женщин, но при этом примерного семьянина — неожиданно объявила ему о своем желании развестись. Желая справиться с пустотой, которая возникла после ее ухода, главный герой принимается за активные поиски новой влюбленности. Но чем ближе он знакомится с разными женщинами, тем больше осознает, что его супруга Алиса — само совершенство. Он принимает решение завоевать ее снова и готов использовать для этого любые методы. Дочери Елизавета и Полина хотят помочь родителям помириться.