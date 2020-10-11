В 6 сезоне 9 серии сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» Джинни и Морган продолжают свое противостояние. Но к чему приведет эта непрекращающаяся битва? Между тем Джинни понимает, что, по всей видимости, на этот раз она проиграла.