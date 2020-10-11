В 6 сезоне 5 серии сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» Дуайт наконец-то воссоединился со своей бывшей женой Шерри и предлагает ей сбежать вместе с ним. Но он не подозревает, что все это лишь ловушка, подстроенная ею и изгоями Вирджинии.