Киноафиша Сериалы Бойтесь ходячих мертвецов Места съёмок

Места и даты съемок сериала Бойтесь ходячих мертвецов

Где снимали известные сцены

Первый сезон
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
пилотная серия, несколько эпизодов первого сезона
Лос-Анджелес, Калифорния, США
второй сезон
Студии Baja, Нижняя Калифорния, Мексика
Первый сезон
Бернаби, Британская Колумбия, Канада
пятый сезон
Нью-Браунфелс, Техас, США
Место съёмок — сезон 1
Эль-Серено, Лос-Анджелес, Калифорния, США
4-й сезон
Тейлор, Техас, США
Место съёмок бейсбольного стадиона 4-го сезона.
Стадион Dell Diamond — 3400 East Palm Valley Blvd., Раунд-Рок, Техас, США
Сезоны 4–6
Техас, США
место съёмок
Гонсалес, Техас, США
Место съёмок — сезон 1
Лонг-Бич, Калифорния, США
4-й сезон
Раунд-Рок, Техас, США
Сезоны 2 и 3
Мексика
Сезон 6
Студия ATX, Флеминг-Корт, д. 5330, Остин, штат Техас, США
Даты съемок сериала Бойтесь ходячих мертвецов

  • Январь 2015 - 6 февраля 2015
  • 11 мая 2015
  • Декабрь 2015
  • 6 января 2017
  • 15 декабря 2017 - Июнь 2018
