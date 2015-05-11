Где снимали известные сцены
Первый сезон
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
пилотная серия, несколько эпизодов первого сезона
Лос-Анджелес, Калифорния, США
второй сезон
Студии Baja, Нижняя Калифорния, Мексика
Первый сезон
Бернаби, Британская Колумбия, Канада
пятый сезон
Нью-Браунфелс, Техас, США
Место съёмок — сезон 1
Эль-Серено, Лос-Анджелес, Калифорния, США
4-й сезон
Тейлор, Техас, США
Место съёмок бейсбольного стадиона 4-го сезона.
Стадион Dell Diamond — 3400 East Palm Valley Blvd., Раунд-Рок, Техас, США
Сезоны 4–6
Техас, США
место съёмок
Гонсалес, Техас, США
Место съёмок — сезон 1
Лонг-Бич, Калифорния, США
4-й сезон
Раунд-Рок, Техас, США
Сезоны 2 и 3
Мексика
Сезон 6
Студия ATX, Флеминг-Корт, д. 5330, Остин, штат Техас, США
