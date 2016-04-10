Во 2 сезоне 8 серии сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» Николас отделяется от основной группы и направляется на север. По дороге он попадает в различные неприятности: сражается с мародерами, противостоит бешеной собаке и бежит от орды зомби.
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