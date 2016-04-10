Во 2 сезоне 10 серии сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» между Крисом и Трэвисом происходит очередной конфликт. Отец желает найти убежище для них двоих, в то время как сын не прочь стать частью группы, состоящей из трех незнакомцев.
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