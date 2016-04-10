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Киноафиша Сериалы Бойтесь ходячих мертвецов Сезоны Сезон 2 Серия 6

Бойтесь ходячих мертвецов 2015 6 серия 2 сезон

7.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Бойтесь ходячих мертвецов»
Монстр
Сезон 2 / Серия 1 10 апреля 2016
И мы все падём
Сезон 2 / Серия 2 17 апреля 2016
Уроборос
Сезон 2 / Серия 3 24 апреля 2016
Улицы в крови
Сезон 2 / Серия 4 1 мая 2016
Пленник
Сезон 2 / Серия 5 8 мая 2016
Как лань
Сезон 2 / Серия 6 15 мая 2016
Шива
Сезон 2 / Серия 7 22 мая 2016
Гротеск
Сезон 2 / Серия 8 21 августа 2016
Мертвецы
Сезон 2 / Серия 9 28 августа 2016
Не беспокоить
Сезон 2 / Серия 10 4 сентября 2016
Пабло и Джессика
Сезон 2 / Серия 11 11 сентября 2016
Соляной столб
Сезон 2 / Серия 12 18 сентября 2016
Дата смерти
Сезон 2 / Серия 13 25 сентября 2016
Гнев
Сезон 2 / Серия 14 2 октября 2016
Север
Сезон 2 / Серия 15 2 октября 2016
О чем серия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» группа приближается к пункту назначения, но стычка с мексиканскими военными приводит к трем смертям. После высадки на сушу выживающие сталкиваются с несколькими десятками зомби.

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