В 4 сезоне сериала «Форсаж: Шпионские гонки» сюжет разворачивается вокруг двоюродного брата Доминика по имени Тони. Главный герой и его ближайшие друзья получают работу в секретной правительственной организации. Перед Тони стоит непростая задача: ему необходимо внедриться в гоночную лигу, которая на самом деле является прикрытием для могущественной преступной организации. Ее лидеры отчаянно хотят захватить весь мир. В новых эпизодах Тони и его друзья оказываются в немилости у руководства, отправляются в Мексику, участвуют в красочном маскараде и даже сталкиваются с ужасным предательством.