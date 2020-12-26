Меню
Форсаж: Шпионские гонки 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Форсаж: Шпионские гонки
Киноафиша Сериалы Форсаж: Шпионские гонки Сезоны Сезон 3

Fast & Furious: Spy Racers 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 26 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «Форсаж: Шпионские гонки»

В 3 сезоне сериала «Форсаж: Шпионские гонки» главный герой переживает душевные терзания из-за потери заветного места в школе шпионов. Тем временем Эхо и остальная команда пребывает в Сахару, чтобы найти и обезвредить опасного преступника Клива Келсо. Однако на пути к злодею их ждет множество самых разнообразных приключений, в том числе участие в преступных гонках и встреча с жителями захолустной африканской деревни. Впрочем, Келсо также не дремлет и продолжает осуществлять свой коварный план по захвату всего мира.

Список серий сериала Форсаж: Шпионские гонки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Мощный хабуб The Giant Haboob
Сезон 3 Серия 1
26 декабря 2020
Предел The Dead End
Сезон 3 Серия 2
26 декабря 2020
Пустой источник The Empty Well
Сезон 3 Серия 3
26 декабря 2020
Охота The Hunt
Сезон 3 Серия 4
26 декабря 2020
Приют бедуинов The Bedouin Shield
Сезон 3 Серия 5
26 декабря 2020
Око Сахары The Eye of the Sahara
Сезон 3 Серия 6
26 декабря 2020
Робо-Клив RoboCleve
Сезон 3 Серия 7
26 декабря 2020
Обжигающий ветер пустыни Sirocco Fire Explosion
Сезон 3 Серия 8
26 декабря 2020
