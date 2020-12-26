В 3 сезоне сериала «Форсаж: Шпионские гонки» главный герой переживает душевные терзания из-за потери заветного места в школе шпионов. Тем временем Эхо и остальная команда пребывает в Сахару, чтобы найти и обезвредить опасного преступника Клива Келсо. Однако на пути к злодею их ждет множество самых разнообразных приключений, в том числе участие в преступных гонках и встреча с жителями захолустной африканской деревни. Впрочем, Келсо также не дремлет и продолжает осуществлять свой коварный план по захвату всего мира.