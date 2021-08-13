В 5 сезоне сериала «Форсаж: Шпионские гонки» все герои начинают активно увлекаться гонками в виртуальной реальности. Увы, веселье приходится остановить, когда лидер гонщиков призывает их вспомнить о задании. По ходу развития событий один из главных героев попадает в плен к врагу. Теперь только друзья смогут его спасти. Для этого им необходимо подняться в небо, а затем опуститься под воду и скрыться от преследующих их торпед. Пытаясь остановить Сударикова, герои отправляются на закрытую островную базу, где тот хранит секретное оружие.