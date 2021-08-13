Меню
Форсаж: Шпионские гонки 2019, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Форсаж: Шпионские гонки
Киноафиша Сериалы Форсаж: Шпионские гонки Сезоны Сезон 5

Fast & Furious: Spy Racers 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 13 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 5-й сезон сериала «Форсаж: Шпионские гонки»

В 5 сезоне сериала «Форсаж: Шпионские гонки» все герои начинают активно увлекаться гонками в виртуальной реальности. Увы, веселье приходится остановить, когда лидер гонщиков призывает их вспомнить о задании. По ходу развития событий один из главных героев попадает в плен к врагу. Теперь только друзья смогут его спасти. Для этого им необходимо подняться в небо, а затем опуститься под воду и скрыться от преследующих их торпед. Пытаясь остановить Сударикова, герои отправляются на закрытую островную базу, где тот хранит секретное оружие.

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Мировая КАТКА R.O.A.M. Around the World
Сезон 5 Серия 1
13 августа 2021
Спасение The Rescue
Сезон 5 Серия 2
13 августа 2021
Поднять якоря Anchors Away
Сезон 5 Серия 3
13 августа 2021
Плачь и рули Driving and Crying
Сезон 5 Серия 4
13 августа 2021
Гони и умри Ride and Die
Сезон 5 Серия 5
13 августа 2021
Из машины Ex Machina
Сезон 5 Серия 6
13 августа 2021
Захват The Takeover
Сезон 5 Серия 7
13 августа 2021
Вирус Торетто The Toretto Virus
Сезон 5 Серия 8
13 августа 2021
