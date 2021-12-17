Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Форсаж: Шпионские гонки 2019 - 2021, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Форсаж: Шпионские гонки
Киноафиша Сериалы Форсаж: Шпионские гонки Сезоны Сезон 6

Fast & Furious: Spy Racers 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 17 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 6-й сезон сериала «Форсаж: Шпионские гонки»

В 6 сезоне сериала «Форсаж: Шпионские гонки» Лос-Анджелесу угрожает серьезная опасность. Неизвестный преступник посылает рейнджеров в металлических костюмах, чтобы захватить город. Но это лишь начало конца: Тони Торетто узнает, что в планах злодея – стереть мегаполис с лица Земли, обрушив его под землю. Его цель не ясна, но понятно одно: на переговоры и компромиссы он не пойдет. Теперь гонщику-супергерою и его бесстрашной команде предстоит выступить против армии противника и защитить свой родной город от полного уничтожения. Зрителей ожидают уличные гонки, зрелищные погони и современные супер-технологии.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Форсаж: Шпионские гонки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
День Полыхания Incineration Day
Сезон 6 Серия 1
17 декабря 2021
Занесенные снегом Snowed In
Сезон 6 Серия 2
17 декабря 2021
Раф-мездие Рафаэлы Rafaela's Raf-venge
Сезон 6 Серия 3
17 декабря 2021
Фан и автобан Fun on the Autobahn
Сезон 6 Серия 4
17 декабря 2021
Уничтожение Detonation
Сезон 6 Серия 5
17 декабря 2021
Катастрофа Meltdown
Сезон 6 Серия 6
17 декабря 2021
Голливуд: начало Hollywood Beginning
Сезон 6 Серия 7
17 декабря 2021
Охота и ЭНСАД Dann Hunt
Сезон 6 Серия 8
17 декабря 2021
Дикая штучка Wildcat
Сезон 6 Серия 9
17 декабря 2021
Нефть и вода Oil and Water
Сезон 6 Серия 10
17 декабря 2021
До свидания, Голливуд. 1 часть Say Goodbye to Hollywood, Part 1
Сезон 6 Серия 11
17 декабря 2021
До свидания, Голливуд. 2 часть Say Goodbye to Hollywood, Part 2
Сезон 6 Серия 12
17 декабря 2021
График выхода всех сериалов
Жесть из «Субстанции», шутки от Гайдая, а Шурику — почти 50: ТНТ взялся за очердной ремейк советского хита
В них играли Болдуин, Кидман и Киану Ривз, но зрители прошли мимо: забытые триллеры, которые заткнут за пояс хиты от Netflix
Дени Вильнев приложил руку к главному хоррору 2025 года, сам того не зная: вот с какого фильма взята идея
За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
«Стала хитом, Стивен Кинг советовал всем»: эти 3 российских сериала не уступают западным — №1 даже показали на Netflix
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится
Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут
«Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест)
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»
Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше