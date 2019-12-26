В 1 сезоне сериала «Форсаж: Шпионские гонки» действие разворачивается вокруг молодого и отчаянного Тони, который приходится кузеном Доминика. В один прекрасный день Дом приглашает Тони и его друзей поучаствовать в гонках, которые проводятся на несанкционированной трассе. В итоге Торрето-младшему удается выиграть соревнование и получить работу в элитной правительственной корпорации. Теперь Тони и его компания — участники популярной гоночной лиги, однако они даже не подозревают, что правительственные агенты пользуются соревнованиями как ширмой для своих не совсем законных дел. Ситуация обостряется, когда главный герой понимает, что его начальство хочет захватить мир.