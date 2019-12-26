Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Форсаж: Шпионские гонки 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Форсаж: Шпионские гонки
Киноафиша Сериалы Форсаж: Шпионские гонки Сезоны Сезон 1

Fast & Furious: Spy Racers 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Форсаж: Шпионские гонки»

В 1 сезоне сериала «Форсаж: Шпионские гонки» действие разворачивается вокруг молодого и отчаянного Тони, который приходится кузеном Доминика. В один прекрасный день Дом приглашает Тони и его друзей поучаствовать в гонках, которые проводятся на несанкционированной трассе. В итоге Торрето-младшему удается выиграть соревнование и получить работу в элитной правительственной корпорации. Теперь Тони и его компания — участники популярной гоночной лиги, однако они даже не подозревают, что правительственные агенты пользуются соревнованиями как ширмой для своих не совсем законных дел. Ситуация обостряется, когда главный герой понимает, что его начальство хочет захватить мир.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Форсаж: Шпионские гонки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Рожден Торетто Born a Toretto
Сезон 1 Серия 1
26 декабря 2019
SH1FT3R
Сезон 1 Серия 2
26 декабря 2019
Гран-при в городе-призраке Ghost Town Grand Prix
Сезон 1 Серия 3
26 декабря 2019
Работа совы The Owl Job
Сезон 1 Серия 4
26 декабря 2019
Сейф в небесах The Celestial Vault
Сезон 1 Серия 5
26 декабря 2019
Последний ключ The Final Key
Сезон 1 Серия 6
26 декабря 2019
Запуск Ignition
Сезон 1 Серия 7
26 декабря 2019
Ключ к главной дороге The Key to the Strip
Сезон 1 Серия 8
26 декабря 2019
График выхода всех сериалов
Финал «Соляриса» обманул даже преданных поклонников Тарковского: чем на самом заканчивается фильм
Один из самых страшных фильмов 2024 года на 91% основан на реальных событиях: неудивительно, что он в топе на Amazon
Дени Вильнев приложил руку к главному хоррору 2025 года, сам того не зная: вот с какого фильма взята идея
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора
Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут
За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР
«Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову»
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
«Стала хитом, Стивен Кинг советовал всем»: эти 3 российских сериала не уступают западным — №1 даже показали на Netflix
«Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше