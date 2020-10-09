Во 2 сезоне сериала «Форсаж: Шпионские гонки» главный герой вместе со своей любимой командой отправляется на секретный кейс в Рио-де-Жанейро, руководит проектом обольстительная мисс Нигде. К сожалению, с самых первых дней ребят будто преследуют многочисленные проблемы и трудности. Сначала они попадают в трясину, а потом и вовсе вынуждены спасать Лейлу, оказавшуюся в лапах бандитов. Через какое-то время становится понятно, что неприятности на этом не заканчиваются: злодеи готовы взорвать весь город и его жителей заодно. Торетто-младший и его друзья всеми силами пытаются предотвратить трагедию.