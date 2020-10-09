Меню
Форсаж: Шпионские гонки 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Форсаж: Шпионские гонки
Форсаж: Шпионские гонки Сезон 2

Fast & Furious: Spy Racers 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Форсаж: Шпионские гонки»

Во 2 сезоне сериала «Форсаж: Шпионские гонки» главный герой вместе со своей любимой командой отправляется на секретный кейс в Рио-де-Жанейро, руководит проектом обольстительная мисс Нигде. К сожалению, с самых первых дней ребят будто преследуют многочисленные проблемы и трудности. Сначала они попадают в трясину, а потом и вовсе вынуждены спасать Лейлу, оказавшуюся в лапах бандитов. Через какое-то время становится понятно, что неприятности на этом не заканчиваются: злодеи готовы взорвать весь город и его жителей заодно. Торетто-младший и его друзья всеми силами пытаются предотвратить трагедию.

0.0
5.9 IMDb
Список серий сериала Форсаж: Шпионские гонки
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Побег из Лос-Анджелеса Escape from L.A.
Сезон 2 Серия 1
9 октября 2020
Плохое предчувствие That Sinking Feeling
Сезон 2 Серия 2
9 октября 2020
Добро пожаловать в Рио Bem-vindo ao Rio
Сезон 2 Серия 3
9 октября 2020
Беспорядок Combustion
Сезон 2 Серия 4
9 октября 2020
Вождение вслепую Driving Blind
Сезон 2 Серия 5
9 октября 2020
Эхо из ниоткуда An Echo of Nowhere
Сезон 2 Серия 6
9 октября 2020
Покровительница The Patroness
Сезон 2 Серия 7
9 октября 2020
Чао, Uggos Tchau, Uggos
Сезон 2 Серия 8
9 октября 2020
