В 1 сезоне 9 серии сериала «Фарго» пришедший к вершине успеха Лестер неожиданно видит старого знакомого и теряет покой. Молли отправлена на новое задание, которое сразу воскрешает в ее голове пережитый опыт. И на этот раз к ней готовы прислушаться.
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