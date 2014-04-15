В 1 сезоне 4 серии сериала «Фарго» раскрывается секрет богатого «короля супермаркетов», а Малво и его недалекий подручный продолжают раскручивать задуманную схему. Тем временем Найгаард вынужден показывать чудеса находчивости.
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