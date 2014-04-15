В 1 сезоне 3 серии сериала «Фарго» киллер Малво предпочитает развернуть ситуацию с шантажом в свою пользу. Тем временем Гас решает сознаться в трусости и неисполнении служебных обязанностей. Молли же убеждается в обоснованности своих подозрений.
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