В 1 сезоне 6 серии сериала «Фарго» хитрый план Малво как никогда близок к триумфальной развязке. Лестер тоже должен включить голову и быстро найти выход из трудной ситуации. Молли же объединяется с Гусом в Дулуте.
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