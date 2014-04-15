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Киноафиша Сериалы Фарго Сезоны Сезон 1 Серия 6

Фарго 2014 6 серия 1 сезон

9.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Фарго»
Дилемма крокодила
Сезон 1 / Серия 1 15 апреля 2014
Принц-петух
Сезон 1 / Серия 2 22 апреля 2014
Грязная дорога
Сезон 1 / Серия 3 29 апреля 2014
Поедая улику
Сезон 1 / Серия 4 6 мая 2014
Шесть непостижимых
Сезон 1 / Серия 5 13 мая 2014
Буриданов осёл
Сезон 1 / Серия 6 20 мая 2014
Кто бреет брадобрея?
Сезон 1 / Серия 7 27 мая 2014
Куча
Сезон 1 / Серия 8 3 июня 2014
Лиса, заяц и капуста
Сезон 1 / Серия 9 10 июня 2014
Вилка Мортона
Сезон 1 / Серия 10 17 июня 2014
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Фарго» хитрый план Малво как никогда близок к триумфальной развязке. Лестер тоже должен включить голову и быстро найти выход из трудной ситуации. Молли же объединяется с Гусом в Дулуте.

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