Помнишь историю, которую моя дорогая терпеть не может рассказывать?
Сезон 4 / Серия 426 августа 2021
Помнишь мою забавную валентинку?
Сезон 4 / Серия 526 августа 2021
Помнишь, как делала какао?
Сезон 4 / Серия 626 августа 2021
Помнишь жаркое моей дорогой?
Сезон 4 / Серия 726 августа 2021
О чем cерия
В 4 сезоне 6 серии сериала «Снова вместе» одна из главных героинь ответственно готовится к своему будущему интервью, параллельно разбираясь с внутренними проблемами. Джейд стремится залечить свою внутреннюю травму, а Шака решает устроить розыгрыш.
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