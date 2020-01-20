Во 2 сезоне 5 серии сериала «Снова вместе» Шака решает заниматься боевыми искусствами. Это происходит после того, как на него нападают хулиганы. В это же время Джейд устраивается работать нянькой, чтобы накопить деньги на заветный концерт.
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