Во 2 сезоне 5 серии сериала «Снова вместе» Шака решает заниматься боевыми искусствами. Это происходит после того, как на него нападают хулиганы. В это же время Джейд устраивается работать нянькой, чтобы накопить деньги на заветный концерт.