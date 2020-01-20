Во 2 сезоне 6 серии сериала «Снова вместе» Джейд активно ищет свой голос. В этом ей помогает местный рэпер, очень популярный в школе. Маззи понимает, что не сможет самостоятельно сделать важный школьный проект. Но как попросить маму заняться им?