Во 2 сезоне 6 серии сериала «Снова вместе» Джейд активно ищет свой голос. В этом ей помогает местный рэпер, очень популярный в школе. Маззи понимает, что не сможет самостоятельно сделать важный школьный проект. Но как попросить маму заняться им?
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