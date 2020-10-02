В 1 сезоне 8 серии сериала «Эмили в Париже» жизнерадостная Эмили отправляется на экскурсию по семейному шато Камиль. Работа смешивается с огромными запасами шампанского и личной жизнью Эмили, которая находит любовника там, где не ожидала.
