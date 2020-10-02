Меню
Киноафиша Сериалы Эмили в Париже Сезоны Сезон 1 Серия 8

Эмили в Париже 2020 8 серия 1 сезон

Все серии 1 сезона «Эмили в Париже»
Эмили в Париже
Сезон 1 / Серия 1 2 октября 2020
Мужское — женское
Сезон 1 / Серия 2 2 октября 2020
Сексуальный или сексистский
Сезон 1 / Серия 3 2 октября 2020
Поцелуй — это лишь поцелуй
Сезон 1 / Серия 4 2 октября 2020
Ложные друзья
Сезон 1 / Серия 5 2 октября 2020
Заурядность
Сезон 1 / Серия 6 2 октября 2020
Французский финал
Сезон 1 / Серия 7 2 октября 2020
Семейная компания
Сезон 1 / Серия 8 2 октября 2020
Американский аукцион в Париже
Сезон 1 / Серия 9 2 октября 2020
Бойкот от-кутюр
Сезон 1 / Серия 10 2 октября 2020
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Эмили в Париже» жизнерадостная Эмили отправляется на экскурсию по семейному шато Камиль. Работа смешивается с огромными запасами шампанского и личной жизнью Эмили, которая находит любовника там, где не ожидала.

