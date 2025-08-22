Эмили, но уже не в Париже: куда занесет непоседливую Купер в 5 сезоне — курс на Рим и еще один город

«Эмили в Париже» — один из главных хитов Netflix. Легкий, яркий, ироничный сериал про американку Эмили Купер, которая переезжает в Париж и пытается добиться успеха в мире моды и рекламы. С обаянием и упорством она завоевывает любовь французов — и миллионов зрителей по всему миру.

На счету у сериала уже четыре сезона. А 18 декабря зрители получат пятый — Netflix выложит сразу все десять серий.

Каникулы в Италии

Последний сезон закончился на переломном моменте: Эмили решила остаться в Риме, получив заманчивое предложение о работе. И теперь начинается новая глава ее приключений.

Эмили становится главой Agence Grateau Rome. Новый статус — новые испытания: профессиональные и романтические. Когда, казалось бы, жизнь входит в привычное русло, одна из ее рабочих идей оборачивается катастрофой: разбитое сердце и карьерные неудачи не заставляют себя ждать.

В поисках стабильности Эмили снова тянется к французскому образу жизни. Однако одна большая тайна грозит разрушить отношения с близким человеком, говорится в официальном синопсисе.

Если верить кадрам со съемок, зрителей ждет не только Рим, но и Венеция с ее каналами, гондолами и атмосферой вечного праздника. Часть эпизодов снималась и в Париже — так что без Эйфелевой башни и багетов тоже не обойдется.

А главное — куда бы Эмили ни отправилась, ее фирменные яркие наряды и сочная картинка от Netflix идеально впишутся в любой колорит.

