Без «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»: 5 сериалов, похожих на «Эмили в Париже» – от №4 «ничего не ждали, но "проглотили" за день»

Мы все ждём 5-й сезон «Эмили в Париже», который продолжит приключения героини. А пока можно открыть для себя другие сериалы, которые дарят похожие эмоции.

Речь не о точных копиях, а о том же чувстве лёгкости, погружении в яркие миры моды, искусства или медиа, и о героях, которые, как и Эмили, пытаются найти себя в новом окружении. Иногда это Париж, иногда Нью-Йорк, а иногда и вовсе мир балета или глянцевых журналов.

Объединяет их одно: красивая жизнь, в которой есть место и карьерным мечтам, и неловким ситуациям, и, конечно, романтике.

«Девушка-гик»

Рейтинг IMDb: 6.7

Это история о Харриет, умнице и отличнице, которая разбирается в науках куда лучше, чем в людях. Она привыкла к тишине библиотек и к тому, что сверстники находят её странной.

Всё меняется в один день, когда её, совсем не гламурную и неуверенную в себе, приглашают стать моделью. Теперь ей предстоит войти в мир, где главное – это внешность, уверенность и умение себя подать.

Сериал трогательно и с юмором показывает, как человек может оставаться собой, даже когда всё вокруг требует быть другим. Если вам нравились моменты, где Эмили чувствовала себя чужой в парижском обществе, то здесь этот конфликт разворачивается ещё острее, но так же светло и с верой в то, что искренность и ум в конечном счёте побеждают.

«С большой буквы»

Рейтинг IMDb: 7.8

Здесь в центре истории не одна героиня, а три подруги, которые вместе работают в крупном нью-йоркском журнале. Джейн, Кэт и Саттон проходят через всё: сложные статьи, отношения с коллегами, личные кризисы и поиск своего голоса.

Это сериал про женскую дружбу, которая становится опорой в мире глянца и высоких требований. Он менее сказочный, чем «Эмили в Париже», но более глубокий и вдохновляющий в вопросах карьеры и самореализации. После просмотра остаётся ощущение, что можно справиться с любыми вызовами, если рядом есть те, кто тебя понимает и поддерживает.

«Найди меня в Париже»

Рейтинг IMDb: 6.9

А что, если героиня оказывается не просто в чужой стране, а в чужом времени? Лена – талантливая балерина из начала XX века, которая волей случая переносится в современный Париж.

Ей нужно скрывать свою тайну, учиться в знаменитой балетной школе и привыкать к жизни, где вместо писем – мессенджеры, а вместо скромных платьев – джинсы и кроссовки. Это очень милая и красивая история, которая сочетает в себе танцы, романтику и элемент фантастики.

Париж здесь показан как город, полный чудес, а неловкость героини в новой реальности вызывает не жалость, а улыбку. Идеальный выбор для расслабленного просмотра, когда хочется красивых видов и лёгкого сюжета.

«Гламур»

Рейтинг: IMDb 6.1

Марко Мехиа всегда интересовался миром красоты, но работал в обычном магазине косметики. Всё меняется, когда его замечает сама Мэдолин Эддисон (ее играет Ким Кэтролл, известная ролью Саманты в «Секс в большом городе»), легенда индустрии, и предлагает ему стать своим ассистентом. Так он попадает в самую гущу событий: брейнштормы, показы, встречи с блогерами и постоянная гонка за новыми трендами.

Сериал – это добрая и современная история о том, как найти своё место в мире, который кажется слишком ярким и требовательным. Как и Эмили, Марко учится на ходу, совершает ошибки, но не теряет энтузиазма. Смотрится на одном дыхании, потому что здесь много знакомых каждому ситуаций про первый рабочий день, сложных задач и поиска баланса между жизнью и карьерой.

У сериала хоть и невысокая оценка, но немало положительных отзывов на IMDb следующего содержания:

«Вообще ничего не ждал, но "проглотил" этот сериал за день. Мне просто нужно было что-нибудь легкое после переизбытка документальных криминальных историй.

Это предсказуемое, доброе шоу, именно то, что иногда нужно, чтобы перезагрузить мозги. Мне понравились персонажи и то, как они раскрываются.

Если вам нужно что-то лёгкое для просмотра и вы просто хотите поднять настроение – смотрите! Мне понравилось, и я определённо жду второго сезона».

«Этуаль»

Рейтинг IMDb: 7.5

Это история о мире профессионального балета, где две великие труппы – нью-йоркская и парижская – оказываются в кризисе. Чтобы спасти положение, их руководители решаются на смелый эксперимент и обмениваются лучшими танцовщиками. Герои оказываются в чужой стране, где им предстоит не только адаптироваться к новой школе и стилю, но и столкнуться с жёсткой конкуренцией, личными амбициями и давлением со стороны коллег.

Сериал вышел динамичным и страстным, с фокусом на искусстве, преданности делу и высокой цене успеха. Если в «Эмили» вам нравилось противопоставление американского и французского подходов к жизни, то здесь этот конфликт переносится на сцену, где каждое движение может стоить карьеры.

