Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»: 5 сериалов, похожих на «Эмили в Париже» – от №4 «ничего не ждали, но "проглотили" за день»

Без «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»: 5 сериалов, похожих на «Эмили в Париже» – от №4 «ничего не ждали, но "проглотили" за день»

5 декабря 2025 07:58
Без «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»: 5 сериалов, похожих на «Эмили в Париже» – от №4 «ничего не ждали, но "проглотили" за день»

Моды, роскошных пейзажей и борьбы за место под солнцем здесь предостаточно.

Мы все ждём 5-й сезон «Эмили в Париже», который продолжит приключения героини. А пока можно открыть для себя другие сериалы, которые дарят похожие эмоции.

Речь не о точных копиях, а о том же чувстве лёгкости, погружении в яркие миры моды, искусства или медиа, и о героях, которые, как и Эмили, пытаются найти себя в новом окружении. Иногда это Париж, иногда Нью-Йорк, а иногда и вовсе мир балета или глянцевых журналов.

Объединяет их одно: красивая жизнь, в которой есть место и карьерным мечтам, и неловким ситуациям, и, конечно, романтике.

«Девушка-гик»

Без «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»: 5 сериалов, похожих на «Эмили в Париже» – от №4 «ничего не ждали, но "проглотили" за день»

Рейтинг IMDb: 6.7

Это история о Харриет, умнице и отличнице, которая разбирается в науках куда лучше, чем в людях. Она привыкла к тишине библиотек и к тому, что сверстники находят её странной.

Всё меняется в один день, когда её, совсем не гламурную и неуверенную в себе, приглашают стать моделью. Теперь ей предстоит войти в мир, где главное – это внешность, уверенность и умение себя подать.

Сериал трогательно и с юмором показывает, как человек может оставаться собой, даже когда всё вокруг требует быть другим. Если вам нравились моменты, где Эмили чувствовала себя чужой в парижском обществе, то здесь этот конфликт разворачивается ещё острее, но так же светло и с верой в то, что искренность и ум в конечном счёте побеждают.

«С большой буквы»

Без «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»: 5 сериалов, похожих на «Эмили в Париже» – от №4 «ничего не ждали, но "проглотили" за день»

Рейтинг IMDb: 7.8

Здесь в центре истории не одна героиня, а три подруги, которые вместе работают в крупном нью-йоркском журнале. Джейн, Кэт и Саттон проходят через всё: сложные статьи, отношения с коллегами, личные кризисы и поиск своего голоса.

Это сериал про женскую дружбу, которая становится опорой в мире глянца и высоких требований. Он менее сказочный, чем «Эмили в Париже», но более глубокий и вдохновляющий в вопросах карьеры и самореализации. После просмотра остаётся ощущение, что можно справиться с любыми вызовами, если рядом есть те, кто тебя понимает и поддерживает.

«Найди меня в Париже»

Без «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»: 5 сериалов, похожих на «Эмили в Париже» – от №4 «ничего не ждали, но "проглотили" за день»

Рейтинг IMDb: 6.9

А что, если героиня оказывается не просто в чужой стране, а в чужом времени? Лена – талантливая балерина из начала XX века, которая волей случая переносится в современный Париж.

Ей нужно скрывать свою тайну, учиться в знаменитой балетной школе и привыкать к жизни, где вместо писем – мессенджеры, а вместо скромных платьев – джинсы и кроссовки. Это очень милая и красивая история, которая сочетает в себе танцы, романтику и элемент фантастики.

Париж здесь показан как город, полный чудес, а неловкость героини в новой реальности вызывает не жалость, а улыбку. Идеальный выбор для расслабленного просмотра, когда хочется красивых видов и лёгкого сюжета.

«Гламур»

Без «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»: 5 сериалов, похожих на «Эмили в Париже» – от №4 «ничего не ждали, но "проглотили" за день»

Рейтинг: IMDb 6.1

Марко Мехиа всегда интересовался миром красоты, но работал в обычном магазине косметики. Всё меняется, когда его замечает сама Мэдолин Эддисон (ее играет Ким Кэтролл, известная ролью Саманты в «Секс в большом городе»), легенда индустрии, и предлагает ему стать своим ассистентом. Так он попадает в самую гущу событий: брейнштормы, показы, встречи с блогерами и постоянная гонка за новыми трендами.

Сериал – это добрая и современная история о том, как найти своё место в мире, который кажется слишком ярким и требовательным. Как и Эмили, Марко учится на ходу, совершает ошибки, но не теряет энтузиазма. Смотрится на одном дыхании, потому что здесь много знакомых каждому ситуаций про первый рабочий день, сложных задач и поиска баланса между жизнью и карьерой.

У сериала хоть и невысокая оценка, но немало положительных отзывов на IMDb следующего содержания:

«Вообще ничего не ждал, но "проглотил" этот сериал за день. Мне просто нужно было что-нибудь легкое после переизбытка документальных криминальных историй.

Это предсказуемое, доброе шоу, именно то, что иногда нужно, чтобы перезагрузить мозги. Мне понравились персонажи и то, как они раскрываются.

Если вам нужно что-то лёгкое для просмотра и вы просто хотите поднять настроение – смотрите! Мне понравилось, и я определённо жду второго сезона».

«Этуаль»

Без «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»: 5 сериалов, похожих на «Эмили в Париже» – от №4 «ничего не ждали, но "проглотили" за день»

Рейтинг IMDb: 7.5

Это история о мире профессионального балета, где две великие труппы – нью-йоркская и парижская – оказываются в кризисе. Чтобы спасти положение, их руководители решаются на смелый эксперимент и обмениваются лучшими танцовщиками. Герои оказываются в чужой стране, где им предстоит не только адаптироваться к новой школе и стилю, но и столкнуться с жёсткой конкуренцией, личными амбициями и давлением со стороны коллег.

Сериал вышел динамичным и страстным, с фокусом на искусстве, преданности делу и высокой цене успеха. Если в «Эмили» вам нравилось противопоставление американского и французского подходов к жизни, то здесь этот конфликт переносится на сцену, где каждое движение может стоить карьеры.

Ранее мы писали: «Идея дурацкая – но выключить не могу»: забытый в России Sci-Fi восстал из пепла на Западе – счётчик просмотров перевалил за 35 000 000

Фото: Кадры из сериалов «Эмили в Париже», «Этуаль», «Гламур», «Найди меня в Париже», «С большой буквы», «Девушка-гик»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Цирк уехал, Альф остался: почему сериал про пришельца закончился так, что зрители не досматривали последнюю серию Цирк уехал, Альф остался: почему сериал про пришельца закончился так, что зрители не досматривали последнюю серию Читать дальше 13 декабря 2025
Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO Читать дальше 12 декабря 2025
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула» В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула» Читать дальше 12 декабря 2025
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал Читать дальше 12 декабря 2025
19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном 19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном Читать дальше 12 декабря 2025
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей» Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей» Читать дальше 12 декабря 2025
Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото) Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото) Читать дальше 12 декабря 2025
Уверены, что «Во все тяжкие» не переплюнуть? Эти 5 сериалов поднимают планку еще выше — а №3 уже давно стал ориентиром для всего жанра Уверены, что «Во все тяжкие» не переплюнуть? Эти 5 сериалов поднимают планку еще выше — а №3 уже давно стал ориентиром для всего жанра Читать дальше 12 декабря 2025
Ждали вторую часть «Дни Сакамото» в 2026-м? Не надейтесь – переносится сразу на 2 года, спасибо «Сегуну» Ждали вторую часть «Дни Сакамото» в 2026-м? Не надейтесь – переносится сразу на 2 года, спасибо «Сегуну» Читать дальше 11 декабря 2025
20 лет прошло, а все еще до мурашек: эта серия «Сверхъестественного» вошла в историю как самая страшная — и обошлась без демонов и апокалипсиса 20 лет прошло, а все еще до мурашек: эта серия «Сверхъестественного» вошла в историю как самая страшная — и обошлась без демонов и апокалипсиса Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше